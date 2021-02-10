Adat nedir? Adat hesaplama nasıl yapılır?

Faiz hesaplamalarında kullanılan bir bankacılık terimi olan adat sözcüğünün anlamı merak ediliyor. Peki adat nedir? Adat hesaplama nasıl yapılır?

Adat nedir, adat tanımı ve anlamı nedir, adat örnek anlatımı nasıldır, adat kelimesinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz. İşte adat hesaplama hakkında detaylar...

ADAT NEDİR?

Adat, faiz hesaplamalarında kullanılan bir terimdir. Doğru olan faiz fiyatı ile günlerin çarpışma işlemi sonucunda bulunan sayılara, numaralara veya rakamlara denir. Bu adat numarası faiz oranına göre sabit böleni ile bölünür ve faiz hesaplanmış olur.

Adat Örnek Anlatımı:

Adat numarasını bulmak için faiz oranı ile sabit bölen sayısı (yıl olarak borçlu hesaplarda 360 gün, alacaklı hesaplarda ise 365 gün olarak hesaplanır) yüz ile çarpılarak, faiz oranına da bölünerek bulunmuş olur. Genel olarak cari hesaplarda adat, doğru ve Hamburg metodu kullanılarak hesaplanır.

Adat Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Ben adat numarasını hesaplamakta zorluk çekiyorum.

Adat rakamını bulmak için hangi metodu kullandın?

ADAT HESAPLAMASI NEDİR?

Adat değeri faiz oranında sabit bölenine bölünür ve bu sayede faiz hesaplanır. Sabit bölen alacaklı hesapları için yıl 365 gün alınacak şekilde, borçlu hesaplarında ise yıl 360 gün alınacak şekilde kabul edilir ve bunun 100 ile çarpımının faize kıyasla bölümü gerçekleştirilerek hesaplanır. Yani adat hesabı,

Sabit bölen = (365 ya da 360 x 100)/ Faiz oranı şeklindedir.

Adat faizinin hesaplanmasının önemi şudur: Örneğin Kasa Hesabı ile Ortaklardan Alacaklar Hesabı arasında ciddi miktarda gelir farkı olsun. Ancak herhangi bir faiz geliri de söz konusu olmasın. Bunun sonucunda işletme kasasındaki fazlalığın kabul edilebilir olmadığı, şirket bünyesinde olması gereken paranın ortaklar tarafından kullanılmakta olduğu ve ortakların kullanmakta oldukları söz konusu değerler ve ortaklardan Alacaklar Hesabı'nda faiz işletilmediği sonucuna varılır. Ancak ortaklar

Alacaklar Hesabı'nda faiz işletilmesi ve KDV uygulanması gerekir. Bunun nedeni borç vermenin bir hizmet olmasıdır. Maliye bu tür bir uyuşmazlık görmesi durumunda faiz hesabının görülebileceği bir tablo ister. Faiz hesaplanmadığının tespit edilmesi durumunda mükelleflere ceza yazılması söz konusu olabilmektedir.