Adapazarı'nda açık hava sinema keyfi
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Adapazarı'nda açık hava sinema keyfi

Adapazarı'nda açık hava sinema keyfiSAKARYA Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ücretsiz açık hava sineması yoğun katılımla gerçekleşti.

10.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 23:54

Adapazarı'nda açık hava sinema keyfi

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ücretsiz açık hava sineması yoğun katılımla gerçekleşti. Vatandaşlar 'Babam ve Oğlum' filmini izledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda açık hava sineması etkinliği gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 araçla gelen vatandaşlar film izlemenin keyfini yaşadı. Araçlarıyla gelmeyenler de alanda filmi izlerken, vatandaşlara maske verilerek, patlamış mısır ve çay ikram edildi. Bazı kişilerin geldikleri klasik araçlar da ilgi gördü.

Klasik otomobiliyle alana gelen ve aracı büyük ilgi gören Sedat Papatya, "Gerçekten bu program oldukça verimli oldu. Normalde Amerika'da daha sık karşılaşılan bir organizasyon olmasına rağmen Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun vatandaşlarımız için bunu gerçekleştirdi. Oldukça iyi bir organizasyon oldu, bizler de klasik araçlarımızla bugün buraya geldikö dedi.

Klasik aracı ve eşiyle sinemaya gelen Ersin Gürsel, "Bilindiği üzere pandemi sürecinde insanlar gerçekten evlerinde çok sıkıldı. Bugün harika bir organizasyon yapıldı, önlemlerimizi alarak buradayız. Her birimiz maske takıyoruz ve kendi aracımızda izliyoruz filmi. Bakın hastalıklar yalnızca ilaçla geçmez, moral de gerekir. Bu organizasyon oldukça eğlenceli bir moral kaynağı oldu. Umarız benzer organizasyonlarda olurö dedi.

Adapazarı'nda açık hava sinema keyfi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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