Adapazarı'nda 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
22.07.2020 21:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 21:13
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Polis, sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maskesi bulunmayan meraklı vatandaşlara uyarıda bulundu.
- Sakarya
Kaza, akşam saatlerinde Adapazarı Şeker Mahallesi Şehit Cevdet Özdemir Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 54 TE 850 plakalı otomobil, A.G.'nin kullandığı 54 D 7487 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, A.G. ve 2 çocuğu ile diğer otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi hastanelere kaldırdı.Polis, kaza sonrası olay yerinde toplanan ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak maske takmayan vatandaşlara uyarıda bulunarak dağılmalarını, kurallara uymalarını istedi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Sakarya
Kaynak: DHA