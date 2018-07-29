Adanaspor, Osmanlıspor'la 0-0 Berabere Kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Adanaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Osmanlıspor ile 0-0 berabere kaldı. Spor Toto 1. Lig Ekiplerinden Adanaspor, Osmanlıspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı hazırlık karşılaşmasından takımlar beraberlikle ayrıldı. Turuncu-beyazlılar karşılaşmaya Goran, Berkan, Veli, Diniz, Göksu, Abdulkadir, Kenan, Hakan, Eren, Bumba ve Ahmet Dereli 11'i ile çıktı. Teknik Direktör Cihat Arslan ikinci yarı oyuna İrfan Can, Gökhan, Emre Can, Yener ve Alpay'a forma şansı verdi. Osmanlıspor ise sahaya Abdülaziz, Ali Eren, Ndiaye, Barış, Lembi, Ali, Hasan, Sinan, Tugay, Salih, Oğuz Han 11'i ile çıktı. Adanaspor, yeni sezon hazırlık kampında bugüne kadar İstanbulspor, Gençlerbirliği ve son olarak Osmanlıspor ile karşılaştı.

(İHA)