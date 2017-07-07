Adanaspor Abant'ta Kampa Girdi

TÜRKİYE 1'inci Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarına 32 futbolcusuyla Bolu Abant'ta başladı.



Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'den düşen Adanaspor, teknik direktör Eyüp Arın nezaretinde bu sabah bir antrenman yaptı. Düz koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra kondisyon ve pas çalışması yaptı. Turuncu beyazlı takımın 8 yeni transferi de kampa katılarak çalışmada yer aldı.



Ardanaspor, 30 Temmuz'a kadar sürecek Bolu kampında aralarında yabancı takımların da yer aldığı 6 ekiple hazırlık maçı oynayacak. Adanaspor teknik heyeti kamp çalışmaları ve hazırlık maçlarının ardından takımı şekillendirecek.



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