Adanaspor, 6 Hazırlık Maçı Yapacak

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapacak.



Yeni sezon hazırlıklarını Abant yolu üzerinde bir otelde sürdüren Adanaspor'un hazırlık maçı programı belli oldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-beyazlıların 3 Türk, 3 de yabancı takımla hazırlık maçı yapacağı bildirildi.



Adana ekibi, yeni sezon hazırlıklarını bölgede sürdüren İran takımı Padideh Khorasan, Suudi Arabistan ekibi El-Nasr, yine aynı ligde mücadele eden Al-Taawon takımlarının yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den Sivasspor ile TFF 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantepspor ve Boluspor ile hazırlık maçı oynayacak.



Adanaspor, 9 Temmuz'da Padideh Khorasan, 13 Temmuz'da El-Nasr, 16 Temmuz'da Al-Taawon, 18 Temmuz'da Gazişehir Gaziantepspor, 25 Temmuz'da Sivasspor, 29 Temmuz'da ise Bolusapor ile mücadele edecek.



Müsabakalar, Adanaspor'un konakladığı otelin sahasında yapılacak.