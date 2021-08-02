Adana yangın var mı, yangın mı çıktı, söndürüldü mü? Adana'da nerede yangın çıktı? 2021 Adana Çukurova-Karaisalı yangın var mı?

Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediliyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 132 yangından 125'i kontrol altına alındı. Merak edilen yangın haberlerinden birisi de Adana bölgesi oldu. Peki, Adana yangın söndürüldü mü? Adana yangını nerede çıktı? Adana nerede, haritadaki yeri neresi?