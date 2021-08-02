Adana yangın var mı, yangın mı çıktı, söndürüldü mü? Adana'da nerede yangın çıktı? 2021 Adana Çukurova-Karaisalı yangın var mı?
Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediliyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 132 yangından 125'i kontrol altına alındı. Merak edilen yangın haberlerinden birisi de Adana bölgesi oldu. Peki, Adana yangın söndürüldü mü? Adana yangını nerede çıktı? Adana nerede, haritadaki yeri neresi?
Adana haritadaki yeri merak edildi. Adana'da çıkan yangının ardından buradaki yangın söndürüldü mü araştırılıyor. Peki, Adana yangın var mı, söndürüldü mü? Adana'da nerede yangın çıktı? 2021 Adana Çukurova-Karaisalı yangın var mı, yangınlar söndü mü?
ADANA YANGIN MI ÇIKTI?
Son dakika gelen habere göre Adana'da Çukurova ile Karaisalı ilçeleri sınırındaki Küçükçınar Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ADANA'DAKİ YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Adana'daki yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Pakdemirli, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz." dedi.
ADANA NEREDE? HARİTADAKİ YERİ NERESİ?
Adana, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık altıncı şehridir. 2019 yılı verilerine göre 2.258.718 nüfusa sahiptir. İlin yüz ölçümü 13.844 km2dir. İlde km2ye 160 kişi düşmektedir (en yüksek Seyhan ilçesinde (1787 kişi)).
01.02.2018 TÜİK verilerine göre 5'i merkez ilçe (Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Karaisalı) olmak üzere toplam 15 ilçesi ve belediyesi vardır. Bu ilçelerde 831 mahalle bulunmaktadır.
Türkiye'deki altıncı büyük metropolitan alan olup ülkenin önde gelen tarım, ticaret ve kültür merkezlerinden biridir. Türkiye'deki maden zengini 4. bölge olan Adana; krom, demir, manganez, kurşun ve çinko yatakları açısından önem taşımaktadır.
Adana'nın merkezi; Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan coğrafi, ekonomik ve kültürel bir bölge olan Çukurova'nın merkezinde bulunur. Yaklaşık 6,33 milyon insana ev sahipliği yapan bölgenin büyük bir bölümü, tarıma oldukça elverişli, geniş ve düz bir arazidir.
Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:
NERELERDE YANGIN ÇIKTI? YANGINLAR İLE İLGİLİ SON DURUM TABLOSU
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz – 1 Ağustos 2021 tarihlerinde çıkan 112 orman yangının 107'sini kontrol altına aldıklarını, 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Bakan Pakdemirli, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Pakdemirli, son 5 günde çıkan 112 orman yangının 107'sini kontrol altına aldıklarını, 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.
28 Temmuz – 1 Ağustos 2021 tarihlerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin son durum şöyle:
Antalya'da çıkan 13 yangının 11'i, Muğla'da çıkan 8 yangının 5'i ile Adana'da 20, Aydın Söke'de 1, Balıkesir'de 2, Bilecik merkezde 1, Bingöl Kiğı'da 1, Bitlis Mutki'de 1, Bursa'da 2, Çanakkale Yenice'de 1, Çorum Oğuzlar'da 1, Diyarbakır'da 2, Edirne Keşan'da 1, Hatay İskenderun'da 3, Isparta Eğirdir'de 1, İstanbul'da 1, İzmir'de 7, Kahramanmaraş'ta 7, Karaman merkezde 1, Kastamonu'da 5, Kayseri Yahyalı'da 1, Kırklareli Vize'de 2, Kilis merkezde 1, Kocaeli'nde 2, Kütahya'da 3, Manisa'da 6, Mersin'de çıkan 8, Osmaniye'de 4, Sakarya'da 3, Samsun Bafra'da 1, Şanlıurfa Eyyübiye'de 1, Uşak merkezde 1 olmak üzere toplam 107 orman yangını kontrol altına alındı.
Antalya'da 2 (Manavgat, Gündoğdu), Muğla'da 3 (Marmaris, Köyceğiz, Milas) toplam 5 orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.