Adana Valisi Süleyman Elban'dan Feke esnafına ziyaret
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Adana Valisi Süleyman Elban'dan Feke esnafına ziyaret

Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Adana Valisi Süleyman Elban'dan Feke esnafına ziyaret

Adana Valisi Süleyman Elban, Feke ilçesinde esnafı ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymalarını istedi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Feke ilçesinde esnafı ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymalarını istedi.

Vali Elban, ziyaretinde esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Kovid-19 salgınıyla ilgili esnaftan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını isteyen Elban, esnafın kahve davetini de geri çevirmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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