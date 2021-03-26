Adana Valisi Süleyman Elban'dan Feke esnafına ziyaret
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Adana Valisi Süleyman Elban, Feke ilçesinde esnafı ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymalarını istedi.
Adana Valisi Süleyman Elban, Feke ilçesinde esnafı ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymalarını istedi.
Vali Elban, ziyaretinde esnafın sorun ve taleplerini dinledi.
Kovid-19 salgınıyla ilgili esnaftan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını isteyen Elban, esnafın kahve davetini de geri çevirmedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt