Adana Valisi Elban, yemek sektörü üyeleri ile bir araya geldi

Adana Valisi Süleyman Elban, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş ile Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Arslan'ı kabul etti.

Adana Valisi Süleyman Elban, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş ile Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Arslan'ı kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Elban, ziyaretçiler ile sektörün genel durumu hakkında görüştü.

Elban, içinde bulunulan salgın sürecinin bitmesiyle yüzyıllardır varlığını sürdüren Adana'nın lezzetleri ve zengin kültürünü ülke ve tüm dünyaya tanıtmaya daha güçlü olarak kaldıkları yerden devam etmeleri gerektiğini belirterek, "Herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Bu konuda bizler de Adana Valiliği olarak desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt