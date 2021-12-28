Adana Valisi Elban, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Elban, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber de Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğraflarını seçen Elban, sporda da Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı karesini tercih etti.

Elban, oylama yaparken çok zorlandığını belirterek, "Açısıyla, ışığıyla, temasıyla çok farklı, orijinal fotoğraflar var. Bunlar içerisinde birini seçiyoruz ama en güzel olduğunu söylemiyorum. O anki ruh halimize ve o günkü etkileşime göre bu fotoğrafları seçiyoruz. Her biri birbirinden ayrı çok özel fotoğraflar. Bu işte arkadaşlarımız gerçekten uzman ve dünyanın her yerinde bu uzman kalitesiyle bütün meslektaşlarına taş çıkaracak seviyede Anadolu Ajansının foto muhabirleri." diye konuştu.