ADANA Türk Kızılayı'ndan annelere çiçekli kutlama

Türk Kızılayı'ndan annelere çiçekli kutlamaADANA'da Türk Kızılayı, Anneler Günü nedeniyle kadınlara çiçek dağıttı.

Türk Kızılayı'ndan annelere çiçekli kutlama

ADANA'da Türk Kızılayı, Anneler Günü nedeniyle kadınlara çiçek dağıttı.

Adana'da Türk Kızılayı'nın organize ettiği etkinlikte, gönüllüler merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde kadınlara 500 adet çiçek dağıttı. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, engelli olan Sabiha Kışoğlu'nu da (73) evinde ziyaret ederek, çiçek verdi. Türk Kızılayı gönüllüleri ayrıca içerisinde ekmek ve çeşitli hediyeler olan paketler de dağıttı.

Saygılı, annelerin dualarını almak için organizasyonu düzenlediklerini belirterek, 'Toplumu doğuran annelerimizin gününü kutlamak, sosyal mesafe kurallarını gözeterek onların elini öpmeye geldik. Onlar bizim dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır. Anneler dua, şefkat ve muhabbet demek. Kadim kültürümüzde, 'cennet annelerin ayakları altındadır' terbiyesiyle onları evlerinde ziyaret ettik? dedi

Türk Kızılayı'nın organizasyonuna çiçek vererek destek olan çiçek üreticisi Ahmet Fatih Çiçek, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladıklarını söyledi.

Kaynak: DHA