ADANA SINAVA GİDERKEN KAZADA YARALANAN İKİ KIZ KARDEŞİN OKULA ULAŞMASINA 200 METRE KALMIŞ-EK Sınav için yola çıkan kız kardeşler trafik kazasında yaralandı (2)Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi'nde Bozdağ ailesinin otomobilleriyle kaza yaptığı yerin, Ayşe-Songül Bozdağ kardeşlerin sınava gireceği Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 200 metre...

Sınav için yola çıkan kız kardeşler trafik kazasında yaralandı (2) Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi'nde Bozdağ ailesinin otomobilleriyle kaza yaptığı yerin, Ayşe-Songül Bozdağ kardeşlerin sınava gireceği Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 200 metre uzaklıkta olduğu ortaya çıktı. Hastanede tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: DHA