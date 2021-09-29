Adana Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması yapılıyor - Haberler
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Adana Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması yapılıyor

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması yapılıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Nehri'nin kentin içinden geçen kısmındaki farklı noktalarında temizlik çalışması yapıyor.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Nehri'nin kentin içinden geçen kısmındaki farklı noktalarında temizlik çalışması yapıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı 60 kişilik ekip, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından suyun barajda tutulmasıyla su seviyesi oldukça düşen nehirde yosunlar ve yüzeydeki atıkları temizliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, basın mensuplarına, Seyhan Nehri'nde son dönemlerde yosunların üreme hızının arttığını söyledi.

Büyüköztürk, "Yosunlar günde 2 metreye kadar uzamakta. Nehrin her tarafını yosun kapladı. Su varken dipten keserek mücadele ettik. Su olmayınca çalışmalarımız daha da kolaylaştı. DSİ ile koordineli çalışmaya başlayacağız. Dip temizliği yapmalıyız, yoksa bu yosunların önünü alamıyoruz. Yosunlar kaldırıldıktan sonra dip temizliği yapılacak." diye konuştu.

Büyüköztürk, sudaki oksijen miktarının düştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Burada organizmalar biriktiği için sudaki oksijen sıfıra kadar inmişti. Sudaki yosunlar dışında diğer canlıların yaşaması oksijensizlik nedeniyle zorlaşmıştı. Bu da yosunların üremesini tetikledi. Çevre kirliliği oluştu ve yosunların üzerindeki vektörlerin üremesiyle biz çok büyük sıkıntılar yaşadık. Mücadele artık şart olmuştu. Temizliğimiz bir haftadır devam ediyor. Yarın temizlik bittikten sonra dip kazı çalışmasına başlanacak. Toplanan yosunlar kompost tesislerine gidecek. Orada gübre veya başka bir şekilde değerlendirilecek."

Adana Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması yapılıyor

Adana Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması yapılıyor

Adana Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması yapılıyor

Adana Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması yapılıyor

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana Seyhan Nehri'nde temizlik çalışması yapılıyor - Haberler
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