Adana Seyhan'da 'Bir Kitap Bir Bilet' Etkinliği

Seyhan'da 'bir kitap bir bilet' etkinliği



ADANA'nın Seyhan Belediyesi bünyesinde kurulacak kütüphaneye kitap toplayabilmek için düzenlediği konserde Nurettin Rençber sahne alırken 1200 kitap toplandı.Etkinliğe Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı. Konser sonunda Başkan Zeydan Karalar, Rençber'e çiçek takdim etti. Başkan Karalar, yaptığı konuşmada okumanın önemine vurgu yaptı. Başkan Zeydan Karalar, Sizi mutlu görünce yaptığımız şeylerden dolayı sizi mutlu görünce bizim mutluğumuz 100 kat artıyor. Konu Nurettin Rençber olunca içeri dışarı hınca hınç dolu? Kültür ve sanata olan desteğimiz artarak devam edeceKdedi.



Bilet yerine konsere kitapla gelen vatandaşların desteğiyle 1200 kitap toplandı.