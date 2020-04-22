ADANA Sebze-meyvede hal ve pazarda fiyat farkı
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ADANA Sebze-meyvede hal ve pazarda fiyat farkı

Sebze-meyvede hal ve pazarda fiyat farkıADANA Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, pazarlarda vatandaşın ürünleri 2 kat fiyat ödeyerek aldığını belirterek, "Koronavirüs salgınından dolayı ihracaat olmayınca sebze ve meyve iç piyasada kaldı.

22.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:44
ADANA Sebze-meyvede hal ve pazarda fiyat farkı

Sebze-meyvede hal ve pazarda fiyat farkı

ADANA Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, pazarlarda vatandaşın ürünleri 2 kat fiyat ödeyerek aldığını belirterek, "Koronavirüs salgınından dolayı ihracaat olmayınca sebze ve meyve iç piyasada kaldı. Pazarlarda fiyatlar 2 katı, vatandaşın ucuza meyve-sebze yemesi için sadece hal esnafının değil market ve pazarların denetlenmesi gerekir" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sebze ve meyve ihracaatı durunca ürünler iç piyasada kaldı. Adana'daki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde soğan ve patatesin kilosu 1-2 TL, domatesin fiyatı 2 ila 4 TL'ye kadar düştü. Pazarlarda vatandaşın ürünleri 2 kat fiyat ödeyerek aldığını söyleyen Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Koronavirüs salgınından dolayı ihracaat olmayınca sebze ve meyve iç piyasada kaldı. Pazarlarda fiyatlar 2 katı, vatandaşın ucuza meyve-sebze yemesi için sadece hal esnafının değil market ve pazarların denetlenmesi gerekir. Ayrıca ürünlerin iç piyasada kalınca çürüme tehlikesi var. Semt pazarlarının yanında nöbetçi pazarlar olsaydı ürünlerimiz çürümezdi" dedi.

PAZARDA 2 KATI

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 23-26 Nisan tarihleri arasında 31 ilde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar semt pazarlarına akın etti. Pazarda dometesin kilosunun 5-8 TL, soğanın 2-4 TL arasında olduğunu gören vatandaşlar, fiyatların yüksek olduğunu söyleyerek, "En çok tüketilen ürünlerin başında domates geliyor. En azından, aradaki komisyon farkının indirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Pazarcı esnafı da maliyetlerin yükseldiğini belirterek, havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların biraz daha düşeceğini belirtti.

ADANA Sebze-meyvede hal ve pazarda fiyat farkı

Kaynak: DHA

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