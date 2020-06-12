ADANA Polise çarpıp kaçan otomobilden 16 kilo esrar çıktı
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ADANA Polise çarpıp kaçan otomobilden 16 kilo esrar çıktı

Polise çarpıp kaçan otomobilden 16 kilo esrar çıktıADANA'da 'dur' ihtarında bulunan polise çarpıp kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 30 kilometre süren kovalama sonunda yakalandı.

12.06.2020 04:08 | Son Güncelleme: 12.06.2020 04:23

Polise çarpıp kaçan otomobilden 16 kilo esrar çıktı

ADANA'da 'dur' ihtarında bulunan polise çarpıp kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 30 kilometre süren kovalama sonunda yakalandı. Otomobil sürücüsü yabancı uyruklu H.A. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise kapı içleri ve motor kaputu altına zulalanmış şekilde 16 kilogram esrar ele geçirildi.

Saat 01.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkiinde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesi yönünden gelen 27 MS 182 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarında bulunan polise çarpıp, yaralanmasına neden olan sürücü, kaçmaya başladı. TAG Otoyolu'ndan Adana Organize Sanayi Bölgesi'ne çıkan şüpheli, kaçışını D-400 Karayolu yönünde sürdürdü. Daha sonra D-400 Karayolu'na çıkan ve ters şeride giren sürücü, trafikte terör estirerek kaçmaya devam etti. D-400 Karayolu İncirlik mevkiinde uygulama yapan polislerin açtığı ateş ile otomobil lastiğinden vuruldu. Lastiği patlak şekilde birkaç kilometre daha kaçan şüpheli, Sezai Karakoç Bulvarı Kavşağı'nda, yolu kesen polislerce yakalandı. Yaklaşık 30 kilometre süren kovlama sonunda durdurulan otomobilin sürücüsü yabancı uyruklu H.A. gözaltına alındı.

KAPI İÇLERİ VE MOTOR KAPUTUNDA UYUŞTURUCU ZULASI

Otomobilde inceleme yapan ekipler, gördükleri manzara karşısında şoka girdi. Otomobilin kapı döşemelerini söken ve motor kaputunu açan polisler, paketler halinde zulalanmış 16 kilogram esrar ele geçirdi. Otomobil, detaylı incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ADANA Polise çarpıp kaçan otomobilden 16 kilo esrar çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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