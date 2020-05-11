Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım
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Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım

Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım
11.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:00

Pazarda yaşlı bir kadının cüzdanını çalan şahıs, esnaf tarafından kısa sürede yakalandı. Polise teslim edilen şüpheli cüzdanı çaldığını reddederek, yaşlı kadının düşen cüzdanını ona vermek amacıyla yerden aldığını söyledi.

Adana'da bir semt pazarında fiyat sorma bahanesiyle tezgaha gelen Metin Y. (31), o sırada alışveriş yapan Sıdıka V'nin (67) cebinden, içerisinde 5 TL bulunan cüzdanını çaldı. Pazarcı esnafının yakalayıp bekçiye teslim ettiği şüpheli, emniyetteki sorgusunda, "Teyze cüzdanını yere düşürdü. Ona vermek için cüzdanı aldım ama beni yakaladılar" dedi.

PAZAR ESNAFI YAKALADI

Adana merkez Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir semt pazarında, Metin Y. fiyat sorma bahanesiyle pazarda alışveriş yapan Sıdıka V'nin bulunduğu tezgaha yaklaştı. Bu sırada Metin Y. Sıdıka V'nin cebindeki cüzdanı alarak uzaklaştı. Durumu fark eden pazarcılar Metin Y'yi yakalayıp, pazar yerinde bulunan bekçilere teslim etti.

Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım

"KENDİSİNE VERECEKKEN YAKALADILAR"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Metin Y'nin üzerinden bin TL çıkarken, çaldığı cüzdanın içerisinden 5 TL çıktı. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Metin Y'nin, "Ben yapmadım. Teyze cüzdanını yere düşürdü. Ona yardımcı olmak için eğilip cüzdanı aldım. Kendisine verecektim ama beni yakaladılar" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Metin Y'nin yankesicilik ve hırsızlıktan suç kaydı olduğu da öğrenildi.

Yaşlı kadının cüzdanını çalıp inkar etti: Düşürmüştü, ona vermek için aldım

Kaynak: DHA

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