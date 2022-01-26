Adana'nın Pozantı ilçesinde kar temizleme çalışmaları sürüyor

POZANTI, ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde yollarda kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Pozantı Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışında yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde yollara park edilen araçların kar küreme çalışmalarını aksattığını belirterek, vatandaşlardan daha duyarlı olmasını istedi.

Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezinde yemek bulma zorluğu çeken sokak hayvanları için cadde ve sokaklara yem bıraktı.