Adana'nın Pozantı ilçesinde kar temizleme çalışmaları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar temizleme çalışmaları sürüyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar temizleme çalışmaları sürüyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde yollarda kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

POZANTI, ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde yollarda kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Pozantı Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışında yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde yollara park edilen araçların kar küreme çalışmalarını aksattığını belirterek, vatandaşlardan daha duyarlı olmasını istedi.

Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezinde yemek bulma zorluğu çeken sokak hayvanları için cadde ve sokaklara yem bıraktı.

AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri

Mustafa Çay, Pozantı, Adana, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title