ADANA Narenciye balının kilo fiyatı 20 TL oldu
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ADANA Narenciye balının kilo fiyatı 20 TL oldu

Narenciye balının kilo fiyatı 20 TL olduTÜRKİYE Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, narenciye balının fiyatının yıllardan beri üreticinin maliyetini karşılamadığını ve bundan dolayı bu yıl üreticinin, alıcı firmalara kilogramı 20 liradan bal...

ADANA Narenciye balının kilo fiyatı 20 TL oldu
28.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:43

Narenciye balının kilo fiyatı 20 TL oldu

TÜRKİYE Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, narenciye balının fiyatının yıllardan beri üreticinin maliyetini karşılamadığını ve bundan dolayı bu yıl üreticinin, alıcı firmalara kilogramı 20 liradan bal satacağını belirtti.

Ülkede bal üretiminin ticaret zincirinde önemli bir yeri olduğunu belirten Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, bir sivil toplum kuruluşu olarak arıcıların mağduriyetlerini gidermek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 13 senedir narenciye balı fiyatının arıcının maliyetini karşılayamadığını ama buna karşın raflarda fahiş fiyatlarda satıldığını söyleyen Sarıoğlu, "Geçen sene tenekesi 270 lira, yani kilogramı 10-11 lira olan narenciye balının bu sene taban fiyatının 400 lira yani kilogramının 19-20 lira olması için alıcı firmalara teklifimizi verdik? dedi.

TÜKETİCİMİZ ZARAR GÖRMEYECEK

Tavsiye ettikleri fiyatın üretici için hakkaniyetli bir fiyat olduğunu ve bu şekilde arıcıların yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Sarıoğlu, aynı zaman bu karardan tüketicinin olumsuz etkilenmeyeceğini vurguladı. Balın raf fiyatlarının değişmeyeceğinin altını çizen Sarıoğlu, "Geçmişteki tecrübelerimizle birlikte üreticiyi ve tüketiciyi korumak adına bir çalışma yaptık. Tüketici mağdur olmayacak. Burada sorumluluk alıcı firmalara düşüyor. Bal fiyatını fahiş rakamlara çıkarırlarsa biz de balımızı tüketicimize perakende olarak ulaştırırız? diye konuştu.

ADANA Narenciye balının kilo fiyatı 20 TL oldu

Kaynak: DHA

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