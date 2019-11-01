Adana müzik dinlerken ray bakım treninin çarptığı nilgün öldü

01.11.2019 15:13

Müzik dinlerken ray bakım treninin çarptığı Nilgün öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyüş yapan Nilgün Çolak (38), ray bakım treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde bulunan tren yolunda üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyüşe çıkan Nilgün Çolak, Serap Aktaş Koşuyolu'ndan Cumhuriyet Mahallesi'ne raylardan geçerken ray bakım trenine çarpıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrol ettiği Çolak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği saptandı. Çolak'ın cenazesi incelemelerin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA