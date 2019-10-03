Adana mlkp'li teröristler, pkk'dan eğitim almış

03.10.2019 10:54

MLKP'li teröristler, PKK'dan eğitim almış

ADANA'da, içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine bombalı saldırı düzenleyerek kaçtıkları Eskişehir'de ölü olarak ele geçirilen MLKP üyesi teröristlerin, PKK'lı teröristlerden, 'keşif, istihbarat, bombalı sabotaj eylemi' eğitimi aldıklarına ortaya çıktı

Olay, 25 Eylül'de Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis midibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. Terör saldırısının ardından, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olayın faillerinin yakalanması için özel ekip kurdu. Saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyen polis, teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı. Olaydan kısa süre önce, bölgede ev kiralayarak burada keşif yapan teröristlerin görüntüleri güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. MLKP üyesi 2 teröristin 4 ay boyunca gizlendiği hücre evi ortaya çıktı. Teröristlerden Ozan Sökmen'in kendisini 'Mert', Fırat Şeran'ın ise kendisini 'Çağlayan' olarak kiraladıkları ev sahibine tanıttıkları öğrenildi.

ESKİŞEHİR'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Teröristleri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatan Terörle Mücadele ekipleri, olayın meydana geldiği 4 kilometrelik alandaki ev, işyeri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), otobüs, minibüs ve taksilere ait çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Ayrıca teröristlerin saldırıda çiviyle güçlendirilmiş patlayıcı kullandıkları ortaya çıktı. Eylemden önce keşif yapan teröristlerin, bu bisikleti yaya üst geçit köprüsünün ayağına bıraktıkları ve bombayı uzaktan kumandayla patlattıkları öğrenildi. Eylemden sonra kaçtıkları Eskişehir'de operasyon sonucu ölü olarak ele geçirildi.

Kaynak: DHA