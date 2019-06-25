ADANA MANGALDA İÇLİ KÖFTE İLGİ GÖRÜYOR

ADANA'da kebap ustası Fatih Cavlak'ın mangalda pişirdiği içli köfte Türkiye'nin dört bir yanından lezzet severlerin ilgisini çekiyor.

Kuyumculuk mesleğini bıraktıktan sonra Yüreğir ilçesinde 'lezzet sokağı' olarak da anılan 1000 Sokak'ta kebapçılık yapan Fatih Cavlak, kendi damak zevkinden yola çıkarak hazırladığı tarifleri vatandaşlarla buluşturuyor. Ağız sulandıran soslarla hazırlanan mangalda içli köfte kebabı da son zamanlarda yoğun ilgi gören lezzetlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Haşlanmış içli köftenin mideyi şişirmesi nedeniyle içli köfteyi mangalda pişirmeyi denediğini ve başarılı olduğunu kaydeden Fatih Cavlak, 'Köfteyi yaptıktan sonra sıcak suyla şoklayıp tekrar soğutuyoruz sonra şişe takıp közde pişiriyoruz. Köftenin dış harcında bulgurla birlikte dana eti olduğu için şişe takınca harç dağılmıyor. Ne kadar yerseniz yiyin, mideyi rahatsız etmiyor tam aksine midedeki suyu çekiyor, rahatlık veriyor. İçinde de Siirt'ten özel getirttiğimiz koyunların eti var. Yedikçe yiyesiniz geliyorö dedi.

'BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ' DİYEN VAR

Mangalda içli köfte şöhretinin sosyal medyada hızla yayıldığını ve Adana'da yaşayan vatandaşların dışında diğer kentlerden ilgi gördüğünü anlatan Cavlak, 'İnternetten görüntüleri izleyip gelenler var. Başka şehirden isteyenler var, onlara da pişmiş olarak kargoyla veya otobüs firmalarıyla gönderiyoruz, mikrodalgada ısıtıyorlar. Bu köfteyi pişirmesi görsel olarak da çok güzel. Nasıl olur diye düşünen var. Pişirirken görmek için gelen var. 'Böyle bir şey olamaz' diyen var. Gördükten sonra emin oluyorlar. İçli köftenin şişten dağılmaması çok önemli. Bu nedenle dışını zeytinyağı ile yağlayıp düşük ateşte pişiriyoruz. Kıvamını ayarlamak çok önemli. Pişirim bittikten sonra da yine özel sosumuzla lezzet severlere sunuyoruz. Porsiyonda 4 tane var ve fiyatı 30 TLö diye konuştu.

Kaynak: DHA