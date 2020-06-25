ADANA Liberyalı sevgilisine kavuşamadan hayatını kaybetti Liberyalı sevgilisine kavuşamadan hayatını kaybettiADANA'da, internetten tanıştığı Liberyalı Sevgilisi Pinky M.

Liberyalı sevgilisine kavuşamadan hayatını kaybetti

ADANA'da, internetten tanıştığı Liberyalı Sevgilisi Pinky M. Prosser (26) ile bürokratik sorunlar nedeniyle 4 yıldır evlenemeyen ve resmi kurumlardan yardım bekleyen fiziksel engelli bilişim uzmanı Fatih Öztürk (35), solunum yetmezliği ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Yüreğir Devlet Hastanesi'nin bilgi işlem bürosunda çalışan yüzde 82 engelli bilişim uzmanı Fatih Öztürk, 2016 yılında internet üzerinden Liberya Cumhuriyeti'nde yaşayan Pinky M. Prosser ile tanıştı. Kısa sürede arkadaş olan ikili evlenmeye karar verdi ancak Pinky M. Prosser vize alamadığı için Türkiye'ye gelemedi. Çift, sorunları çözmek için birçok kuruma başvursa da sonuç alamadı.

SEVGİLİSİNE KAVUŞAMADAN HAYATINI KAYBETTİ

Hem aşkına kavuşmak hem de iki ülke arasında dostluk köprüsü kurmak isteyen Fatih Öztürk, birçok kurumla resmi yazışmalar yapsa da başarılı olamadı. Öztürk, gece saatlerinde solunum yetmezliği ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi Buruk Mezarlığı'nda göz yaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA