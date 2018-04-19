Adana Kız Arkadaşı Tarafından Öldürüldü

Kız arkadaşı tarafından öldürüldü

Adana'da Muhammet Yıldırım (25), tartıştığı kız arkadaşı Yeter A. (19) tarafından av tüfeği ile öldürüldü.

Olay, Kozan ilçesi Işıklı Mahallesi'nde bulunan narenciye bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Yıldırım kız arkadaşı Yeter A. ve kız kardeşi F.Y (18) konuşmlak için narenciye bahçesi içindeki eve gitti. Bir süre burada sohbet eden Yıldırım ve Yeter A. arasında arasında tartışma çıktı. Yıldırım ise, otomobilinde bulunan av tüfeğini alıp, tekrar eve gelerek,"Al bunu sana, sana sarkıntılık edersem, beni vur" dedi. İddaya göre, Yıldırım bir süre sonra genç kızı taciz etti. Bunun üzerine Yeter. A'da av tüfeğiyle Yıldırım'a ateş açtı. Kanlar içinde kalan Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından Yeter A. ve Yıldırım'ın kız kardeşi F.Y olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan uyan vatandaşlar, bahçeye gidince Muhammet Yıldırım kanlar içinde buldu. Olay yerine çağırılan 112 ekipleri genç Yıldırım'ın öldüğü tespit etti. Yıldırım'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise Yeter A. ve kız kardeşi F.Y'yi gözaltına aldı. Karakola götürülen cinayet Yeter A. ise sorgusunda,"Biz evlenecektik, bana sarkıntılık etti, öldürüm" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.