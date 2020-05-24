ADANA Kısıtlamaya uymadı, çalıntı motosikletle kaza yapıp, yaralandı Kısıtlamaya uymadı, çalıntı motosikletle kaza yapıp, yaralandıADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Polat Ç. (17), çalıntı motosiklet ile kaza yapıp, yaralandı.

Kısıtlamaya uymadı, çalıntı motosikletle kaza yapıp, yaralandı

ADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Polat Ç. (17), çalıntı motosiklet ile kaza yapıp, yaralandı. Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi Şehit jandarma Er Fikret Aslan Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında devrilmiş motosiklet ve yanında da bir gencin yattığını gören site bekçileri, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Kaza yerine sevk edilen polis ekibinin yaptığı kontrolde, motosikletin 5 gün önce çalındığı tespit edildi. Sol bacağından yaralanan motosiklet sürücüsü Polat Ç., olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Motosiklet, sahibine teslim edilmek için Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürülürken, tedavisi devam eden Polat Ç. hakkında hem çalıntı motosiklet, hem de sokağa çıkma kısıtlaması uymamaktan yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA