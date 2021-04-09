Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Haberler | 3. Sayfa

Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü Adana'da hipodromda seyis olan iki kişinin kavgası ölümle sonuçlandı.

Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

ADANA - Adana'da hipodromda seyis olan iki kişinin kavgası ölümle sonuçlandı. Kavga eden seyislerde biri diğer seyisi defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Adana Hipodromunun ahırların olduğu yerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hipodromda seyis olan Selçuk Turan ve Fırat P. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırsında Fırat P., aynı zamanda akrabası olan Selçuk Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hipodrom güvenlikleri durumu fark etmesi üzerine olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Selçuk Turan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Selçuk Turan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren Fırat P.'yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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