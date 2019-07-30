ADANA FEKE'DE 2 HEKTAR ORMAN KÜL OLDU

ADANA'nın Feke ilçesinde 2 hektarlık ormanlık alan yandı.

İlçeye bağlı Gürümze mahallesi Sarıpınar mevkiinde ormanlık alanda dün gece saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Feke Orman İşletmesi'ne bağlı ekipler ve Saimbeyli, Kozan, Kadirli, Osmaniye'den takviye ekiplerin müdahale ettiği yangın sabah saatlerdinde kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. İlk belirlemelere göre 2 hektarlık alanın yandığı belirlenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA