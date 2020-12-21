Adana Demirspor - Tuzlaspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
TFF 1. Lig'de 15. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Adana Demirspor - Tuzlaspor maçıdır. Peki Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Adana Demirspor - Tuzlaspor maçıdır. Peki Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
ADANA DEMİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı 21 Aralık Pazartesi günü saat 18:00 'da başlayacaktır.
ADANA DEMİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı TRT Spor HD, Bein Sports Max 2, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.
ADANA DEMİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu, Adana'da oynanacak.
ADANA DEMİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
RAMAZAN KELEŞ(Hakem)
SERDAR DİYADİN(1. Yardımcı Hakem)
MURAT ŞENER(2. Yardımcı Hakem)
YÜCEL BÜYÜK(Dördüncü Hakem)
MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)
MUSTAFA YILMAZ(Temsilci)
NURULLAH ÖZTÜRK(Temsilci)
ABBAS ÖĞRAŞ(Temsilci)