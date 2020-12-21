Adana Demirspor - Tuzlaspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
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Adana Demirspor - Tuzlaspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

21.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:11
Adana Demirspor - Tuzlaspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de 15. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Adana Demirspor - Tuzlaspor maçıdır. Peki Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Adana Demirspor - Tuzlaspor maçıdır. Peki Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

ADANA DEMİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı 21 Aralık Pazartesi günü saat 18:00 'da başlayacaktır.

ADANA DEMİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı TRT Spor HD, Bein Sports Max 2, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.

ADANA DEMİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu, Adana'da oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

RAMAZAN KELEŞ(Hakem)

SERDAR DİYADİN(1. Yardımcı Hakem)

MURAT ŞENER(2. Yardımcı Hakem)

YÜCEL BÜYÜK(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)

MUSTAFA YILMAZ(Temsilci)

NURULLAH ÖZTÜRK(Temsilci)

ABBAS ÖĞRAŞ(Temsilci)

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