Sahte gömü altınlarla dolandırıcılık yapan şüpheli, suçüstü yakalandı

Telefonda anlaştığı kişiden gömü altını almak için Manisa'nın Salihli ilçesine gelen V.G., polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Polis, dolandırıcı Hamza Karayel ile V.G.'nin buluştuğu yerde önlem alarak, şüpheli Karayel'i suçüstü yakaladı.

Manisa'da Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka şubesi önünde gördükleri emekli V.G.'nin (65) telaşlı hareketlerinden şüphelendi. V.G.'nin ardından bankaya giren polis ekipleri, yüksek miktarda kredi çekmek için başvurduğunu belirledi.

GÖMÜ ALTIN ALMAK İÇİN GELDİ

Ekipler, V.G. ile konuşarak, Adana'dan Salihli'ye telefonda görüştüğü bir kişiden gömü altın almak için geldiğini öğrendi. Bunun üzerine polis, V.G.'nin gömü altınlarını almak için telefonda görüştüğü kişi ile buluşmak için sözleştiği noktada önlem aldı.

ALTINLAR SAHTE ÇIKTI

Pazarlığın ardından harekete geçen polis, altınları satmaya çalışan şüpheli Hamza Karayel'i (29) suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Karayel'in yanındaki çantada yapılan aramada, üzerinde Osmanlı tuğrası bulunan 255 adet sahte altın sikke ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamza Karayel, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI