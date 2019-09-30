Adana'daki terör saldırısının failleri tespit edildi

30.09.2019 13:10

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan servisin geçişi sırasında düzenlenen ve 4'ü emniyet personeli 22 kişinin hafif yaralandığı saldırıyı terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi'nde 25 Eylül'de özel harekat polislerini taşıyan servise yönelik bombalı saldırının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde deneyimli polis ve amirlerden özel ekip oluşturdu.

Ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin terör örgütü MLKP üyesi teröristler Ozan S. ve Fırat Ş. olduğunu belirledi.

Görüntülerdeki zanlıların olay yerinin yakınındaki PTT Evleri Mahallesi'nde müstakil üç katlı evin zemin katını kiralayıp hücre evi olarak kullandığı tespit edildi.

Adrese özel harekat polisleriyle operasyon düzenleyen özel ekip, teröristlerin kaçtığını belirledi.

Polis ekipleri, evde detaylı incelemede bulundu.

Daha sonra zanlıların gidebileceği 6 eve daha operasyon düzenleyen polis, bu adreslerde de şüphelileri ulaşamadı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında olay yerinin yakınından geçen şüphelilerin ikisinin de şapka taktığı görüldü.

Evi aylık 600 liraya kiralamışlar

Şüphelilerin kiraladıkları evi saldırıdan birkaç gün önce içindeki eşyayla bırakıp ayrıldıkları öğrenildi.

Hücre evi olarak kullanılan dairenin sahibi Makbule Gülbahar (57), yaklaşık 4 ay önce evinin önünü temizlediği sırada şüphelilerin "kiralık" yazısını görüp kendisiyle daireyi kiralamak için görüştüklerini belirtti.

Gülbahar, şüphelilerden birinin İstanbul'dan geldiğini ve kentteki otelde işe başladığını, diğerinin de öğrenci olduğunu ve aynı otelde staj gördüğünü söylediğini dile getirerek, "Evi kontrol etmek istediler. İçeriye girip baktılar ve sadece biri benimle konuştu, diğeri hiç konuşmadı. Konuştuğum kişi evi kontrol ettikten sonra beğendiğini ve kiralamak istediğini söyledi. Akşam eşimle de konuşup evi 600 liraya kiraladılar." ifadelerini kulladı.

Saldırının ardından polislerin evini bastığını anlatan Gülbahar, "Saldırıdan haberimiz yoktu. Polisler evimize gelip bize şüphelilerin fotoğrafını gösterdiler. Biz de onları teşhis ettik." dedi.

Gülbahar, polislere düzenlenen saldırı nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA