Adana'daki Kadirliler Yemekte Buluştu

Adana'daki Kadirliler yemekte bir araya geldi.

DSİ Çamlık Tesislerinde düzenlenen yemeğe, Adana'da yaşayan çok sayıda Kadirlili katıldı.

Mustafa Çakar, organize komitesi adına yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerde bir araya gelerek tanışan Kadirlilerin vatan ve millet için aynı bayrak altında ülkeye her alanda hizmet ettiklerini ve hizmet etmeye de devam edeceklerini söyledi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: AA