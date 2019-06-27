Adana'daki 4 milyon 795 bin Euro'luk vurgunun şüphelilerinin ifadesi ortaya çıktı

Adana'da para taşıma şirketinde çalışan ve içerisinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan iki çuvalla kayıplara karışan Burak E. ve beraberindeki 3 şahsın yakalama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan ve sorgulanan 3 şüpheli, Burak E. ve diğer 3 şahsın kendilerini kandırdıklarını, olayın ardından kendilerinden bir daha haber alamadıklarını öne sürdü.

Adana'da 25 Haziran Salı günü saat 11.40 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana gelen olayda, para taşıma şirketi tarafından yüksek miktarda para, banka ve kurumlara taşınmak üzere araca yüklendi. Paraların taşındığı sırada aracın başında bekleyen şirketin bölge sorumlusu Burak E. (29), araçta kalan ve içerisinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan iki çuvalı aldı. İçerisinde 3 kişinin de bulunduğu kendisini bekleyen lüks otomobile binen Burak E., paralarla birlikte olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, olaya karışmış olduğundan şüphelenilen T.B. (24), M.G. (38), A.K. (42) isimli üç zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar, emniyette alınan ifadelerinde, Burak E. ve diğer zanlılardan Mehmet E.G. ile birlikte evden çıktıklarını ve Burak E.'yi para taşıma şirketine bıraktıklarını, oradan da bir kıraathaneye gittiklerini söyledi. Mehmet E.G.'nin lüks otomobilin içerisindeki ve tanımadıkları 2 kişiyle konuştuğunu gördüklerini söyleyen zanlılar, "Daha sonra 2 otomobil halinde Burak E.'nin görev yaptığı şirkete gittik. Mehmet E.G. diğer otomobil ile geldi. Biz olay yerinde gözcülük yaparken, Burak E. paraları alarak diğer otomobile bindi. Olay yerinden hızla kaçarken, Mehmet E.G. bizi cep telefonuyla arayarak mahalleye dönmemizi söyledi. Biz mahalleye döndük ve daha sonra onlardan hiçbir haber alamadık" ifadesinde bulundu. Zanlılar, Burak E.'nin para dolu çuvallarla birlikte Mehmet E.G. (36), Hasan B. (30), Atilla C.Ö. (21) ile kaçtıklarını iddia etti.

Polis, olayla alakalı firari 4 zanlının yakalama çalışmasını sürdürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA