Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı (3)
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Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı (3)

Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK - Haberler | Güncel
Adana'da yük trenleri çarpıştı, 2 makinist yaralandı (3)

TCDD TAŞIMACILIK: ARIZALI TRENİ İTMEK İSTERKEN ÇARPTITCDD Taşımacılık A.Ş., resmi sosyal medya hesabından Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 makinistin hafif yaralandığı tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

TCDD TAŞIMACILIK: ARIZALI TRENİ İTMEK İSTERKEN ÇARPTI

TCDD Taşımacılık A.Ş., resmi sosyal medya hesabından Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 makinistin hafif yaralandığı tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "14 Nisan 2021 tarihinde Boğazköprü'den Mersin'e konteyner taşıyan yük treni, lokomotifinin arızalanması nedeniyle Pozantı istasyonu girişinde saat 07.05 sıralarında durmuştur. Tren trafiğini yöneten kontrolörce, yolda kalan trenin Pozantı İstasyonu'na itilerek yolun açılması için, Konya'dan Mersin'e giden yük trenine, arızalı treni Pozantı İstasyonu'na itme talimatı verilmiştir. Saat 07.25 sıralarında arızalı treni itmek üzere yaklaşan yük treni, makinistin durmaması nedeniyle bekleyen yük treninin boş vagonlarına arkadan çarpmıştır. Çarpma sonucu çarpan lokomotif ve 7 vagonda hasar meydana gelmiş, 2 makinist hafif şekilde yaralanmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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