Adana'da yük treninin çarpmasıyla kolu kopan kişi ağır yaralandı
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Adana'da yük treninin çarpmasıyla kolu kopan kişi ağır yaralandı

22.11.2020 20:41 | Son Güncelleme: 22.11.2020 20:59

Adana'da yük treninin çarpmasıyla kolu kopan kişi ağır yaralandı Adana'da tren yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye yük treni çarptı.

Adana'da yük treninin çarpmasıyla kolu kopan kişi ağır yaralandı

ADANA - Adana'da tren yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ kolu kopan kişi hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan tren yolunda meydan geldi. Alınan bilgiye göre, üzerinden kimlik çıkmayan kişi karşıdan karşıya geçmek isteği sırada yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen kişinin sağ kolu koptu. Treni'nin makinisti durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polislerinde yardımı ile sedyeye bindirip trenin altından çıkardı. Yaralının kopan kolu da polis tarafından izole poşetin içerisinde sağlık çalışanlarına verildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana'da yük treninin çarpmasıyla kolu kopan kişi ağır yaralandı
Adana'da yük treninin çarpmasıyla kolu kopan kişi ağır yaralandı
Adana'da yük treninin çarpmasıyla kolu kopan kişi ağır yaralandı
Adana'da yük treninin çarpmasıyla kolu kopan kişi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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