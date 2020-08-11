Adana'da yaya ve sürücülere yönelik trafik kontrolü yapıldı
Adana'da, trafik polisleri tarafından yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı.
11.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:43
Adana'da, trafik polisleri tarafından yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı.
Şehrin kalabalık kavşakları olmak üzere 5 noktada yapılan drone da kullanılan denetimde 30 polis görev aldı.
Trafik polisleri, yayalara ve sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıttı, özellikle toplu taşıma araçları şoförlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında uyarılarda bulundu.
Denetimde 8 yaya ve 15 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı trafik cezası uygulandığı bildirildi.
Kaynak: AA