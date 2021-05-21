Adana'da yaşlı çiftler, "Çınarlarla Fidanların Buluşması" etkinliğinde yeni evlilere tecrübelerini anlattı

Adana'da, Aile Haftası kapsamında düzenlenen "Çınarlarla Fidanların Buluşması" etkinliğinde, yaşlı ve genç çiftler bir araya getirildi.

Adana'da, Aile Haftası kapsamında düzenlenen "Çınarlarla Fidanların Buluşması" etkinliğinde, yaşlı ve genç çiftler bir araya getirildi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile Haftası kapsamında, "Çınarlarla Fidanların Buluşması" etkinliğini hayata geçirdi.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, 50 yıl ve üzeri evli çiftler ile yeni evli çiftler katıldı.

Yaşlı 6 çift, evliliklerini mutlu, sevgi ve saygı çerçevesinde yürütmeyi nasıl başardıklarını 6 genç çifte aktardı, onların sorularını yanıtladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İl Müdürü Nevzat Özer, etkinlikte yaptığı konuşmada, ailenin önemini anlattı.

Yaşlı ve genç çiftleri bir araya getirerek tecrübe aktarımı sağlamak istediklerini kaydeden Özer, şöyle konuştu:

"Çınar bir tecrübeyi, fidanlar da yeniyi ifade eder. 50 yıl ve üzerini tamamlayan çınarlarımızla, 1-2 yıllık evlilerimizi bir araya getirmek istedik. Deneyimler, bazen kitapların aktaramadığı şeyleri söylerler. Biz buna 'hayat okulu' diyoruz çünkü insanlar hayatın sillesini yemiş, bir kadının, bir erkeğin nasıl idare edilebileceğini belki duvarlara çarpa çarpa öğrendiler. Biz buna yaşayarak öğrenme diyoruz. O hassasiyeti, inceliği bu şekilde öğrendiler. Özellikle yaşlı çınarlarımızın deneyimleri bizim için son derece önemli."

"İlk önce eşinin anne ve babasını seveceksin"

Talih Çevikoğlu, eşiyle 54 yıllık evli olduklarını aktararak, "Eşimle komşuyduk. Birbirimizi severek evlendik, 54 yıldır sürdürüyoruz. Allah'a şükür hala birbirimize aşığız. Günümüz böyle güzel geçiyor. Gençlere tavsiyemiz, birbirlerine saygı, sevgi ve şefkatle yaklaşmaları. Karşılıklı sevgi ve saygı önemli." şeklinde konuştu.

Dudu Çevikoğlu da oğlu Fettah Çevikoğlu'nun 1992'de Ankara'da şehit olduğunu ifade ederek, "Beyimle birbirimizi severek evlendik. Gençlere tavsiyem, ilk önce eşinin anne ve babasını seveceksin, hürmetli olacaksın. Sen onları seveceksin, onlar da seni sevecek. Sevgi ve fedakarlık göstereceksin. Mutlu olmanın yolları bunlar." açıklamasında bulundu.

Genç çiftlerden Eren Biga, 3 yıllık evli olduklarını belirterek, "Çok sorunumuz yok, evliliğimiz iyi gidiyor. Çok şükür bugüne kadar hiç sıkıntımız olmadı. Büyüklerimizin deneyimlerinden de faydalanacağız inşallah. Birbirlerine anlaşabilmeleri, saygı duymanın önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt