Adana'da yaralı leylek tedavi altına alındı
Adana'nın Pozantı ilçesinde yaralı bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
22.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:56
Adana'nın Pozantı ilçesinde yaralı bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Fındıklı Mahallesi'nde vatandaşlar, yaralı buldukları leyleği, görevli jandarma ekiplerine teslim etti.
Ekipler tarafından ilçedeki veteriner hekime götürülen leyleğin kanadının kırık olduğu belirlendi.
Leylek, ilk tedavisinin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına götürüldü.
Yaralı leyleğin tedavisinin ardından yaşam alanına salınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA