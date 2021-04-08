Adana'da yangında kullanılmaz hale gelen evi ilçe belediyesi onardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da yangında kullanılmaz hale gelen evi ilçe belediyesi onardı

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Adana'da yangında kullanılmaz hale gelen evi ilçe belediyesi onardı

Adana'da yangında kullanılmaz hale gelen 9 kişilik ailenin yaşadığı ev, Seyhan Belediyesi tarafından onarıldı.

Adana'da yangında kullanılmaz hale gelen 9 kişilik ailenin yaşadığı ev, Seyhan Belediyesi tarafından onarıldı.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde çıkan yangında kullanılmaz hale gelen evle ilgili harekete geçen Seyhan Belediyesi yetkilileri, tadilat işlerini üstlendi.

Bir anda evsiz kalan 9 kişilik aileye sosyal yardım da yapan belediye, vakit kaybetmeden evi onarıp teslim etti.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Yangının getirdiği sıkıntıların aşılması için de ellerinden geleni yapacaklarını belirten Akay, "Evin yapı itibarıyla eksiklerini gidermeye çalıştık. Bu süreçte yangının getirdiği manevi sıkıntıların da aşılması konusunda desteğimizi verdik. Bunlar belediyelerin asli görevi. Önümüzdeki günlerde umarım daha fazla yardımcı olmaya çalışacağız. 7 çocuklu bir aile. Başka ihtiyaçları da var. Bunları mümkün olduğu kadar karşılamak bizim temel görevlerimiz." ifadelerini kullandı.

Evi onarılan Sultan Adıyaman da Akay ve belediye ekiğplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Cansu Dere Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Diego Ali Koç Cenk Tosun Şenol Güneş Ümit Öztürk
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da yangında kullanılmaz hale gelen evi ilçe belediyesi onardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:13:42. #1.16#
title