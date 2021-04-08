Adana'da yangında kullanılmaz hale gelen evi ilçe belediyesi onardı

Adana'da yangında kullanılmaz hale gelen 9 kişilik ailenin yaşadığı ev, Seyhan Belediyesi tarafından onarıldı.

Adana'da yangında kullanılmaz hale gelen 9 kişilik ailenin yaşadığı ev, Seyhan Belediyesi tarafından onarıldı.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde çıkan yangında kullanılmaz hale gelen evle ilgili harekete geçen Seyhan Belediyesi yetkilileri, tadilat işlerini üstlendi.

Bir anda evsiz kalan 9 kişilik aileye sosyal yardım da yapan belediye, vakit kaybetmeden evi onarıp teslim etti.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Yangının getirdiği sıkıntıların aşılması için de ellerinden geleni yapacaklarını belirten Akay, "Evin yapı itibarıyla eksiklerini gidermeye çalıştık. Bu süreçte yangının getirdiği manevi sıkıntıların da aşılması konusunda desteğimizi verdik. Bunlar belediyelerin asli görevi. Önümüzdeki günlerde umarım daha fazla yardımcı olmaya çalışacağız. 7 çocuklu bir aile. Başka ihtiyaçları da var. Bunları mümkün olduğu kadar karşılamak bizim temel görevlerimiz." ifadelerini kullandı.

Evi onarılan Sultan Adıyaman da Akay ve belediye ekiğplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu