Adana'da yanan 3 tekerlekli motosiklet kullanılamaz hale geldi
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Kozan ilçesinde seyir halindeyken yanan 3 tekerlekli motosiklet kullanılamaz hale geldi.
SÖĞÜT, BİLECİK (AA) - Kozan ilçesinde seyir halindeyken yanan 3 tekerlekli motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Cabbar Söğüt'ün kullandığı 01 Y 7913 plakalı 3 tekerlekli motosiklet, Çanaklı Mahallesi yakınlarında yanmaya başladı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen motosiklet, kullanılamaz hale geldi.
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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