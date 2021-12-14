Adana'da yanan 3 tekerlekli motosiklet kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Adana'da yanan 3 tekerlekli motosiklet kullanılamaz hale geldi

Adana'da yanan 3 tekerlekli motosiklet kullanılamaz hale geldi
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Kozan ilçesinde seyir halindeyken yanan 3 tekerlekli motosiklet kullanılamaz hale geldi.

SÖĞÜT, BİLECİK (AA) - Kozan ilçesinde seyir halindeyken yanan 3 tekerlekli motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Cabbar Söğüt'ün kullandığı 01 Y 7913 plakalı 3 tekerlekli motosiklet, Çanaklı Mahallesi yakınlarında yanmaya başladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen motosiklet, kullanılamaz hale geldi.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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