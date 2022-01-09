Adana'da veteriner hekime coplu saldırı iddiası

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde köpeğine yaptırdığı aşının fiyatını yüksek bulup tartıştığı veteriner hekime copla saldıran kişinin kliniğe de zarar verdiği öne sürüldü.

İddiaya göre, Güzelyalı Mahallesi'nde Osman Teker'e (35) ait veteriner kliniğine gelen A.Y. (44), köpeğine karma aşı yaptırdı.

Uygulanan aşının 200 lira tutarındaki ücretini yüksek bulan A.Y, tartıştığı veteriner hekim Teker'e yumruk, cop ve su ısıtıcısıyla saldırdı.

Şüpheli A.Y. kliniğe de zarar verdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Klinik çalışanları tarafından hastaneye kaldırılan Teker'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Veteriner hekim Teker'in şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan A.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Saldırıya tepki

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, veteriner hekimlerin hayvanların canlarını kurtarmak için görev yaptığını belirterek, "Hayvansever birinin şiddet uygulamasını anlayamıyoruz. Veteriner hekimlerin 'Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası'na dahil edilmesini istiyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz ve olayın takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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