Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldıran CHP'li Yıldırım tahliye edildi
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Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldıran CHP'li Yıldırım tahliye edildi

ADANA'da, yardım dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldıran CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, tutuklu bulunduğu Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldıran CHP'li Yıldırım tahliye edildi
02.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:44

ADANA'da, yardım dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldıran CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, tutuklu bulunduğu Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. 

Merkez Yüreğir Kaymakamlığı önünde, 14 Mayıs'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekiler, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile 2 araç arasında yardım kolisi aktarımı yapan Vefa Sosyal Destek Grubu'na hakaret etti. CHP İlçe Gençlik Kolları üyesi olduğu öne sürülen kalabalık grup ise Kaymakam Bingöl ve korumasına saldırdı. Eren Yıldırım ile beraberindeki babası Hüseyin Yıldırım, annesi Serat Yıldırım ile kardeşi Deniz İmran Yıldırım gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım ailesi, serbest bırakıldı. Ancak Cumhuriyet Savcısı'nın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Eren Yıldırım, yeniden gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 16 Mayıs'ta tutuklandı. Yıldırım cezaevine konulmasının ardından, bugün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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