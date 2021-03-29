Adana'da Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nden 12 yaşına basan şehit kızına doğum günü sürprizi
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Adana'da Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nden 12 yaşına basan şehit kızına doğum günü sürprizi

Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel
Adana'da Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nden 12 yaşına basan şehit kızına doğum günü sürprizi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği tarafından, şehit polis memuru Süleyman Çakır'ın kızı Ece Naz'a doğum günü sürprizi yapıldı.

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği tarafından, şehit polis memuru Süleyman Çakır'ın kızı Ece Naz'a doğum günü sürprizi yapıldı.

Dernek Başkanı Meltem Kaya Koç, 28 Eylül 2015 tarihinde, Adana'da özel bir hastanenin bahçesinde polis otosuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Süleyman Çakır'ın 12 yaşına giren kızı Ece Naz'ın evine pasta ve çiçekle giderek doğum günü sevincine ortak oldu.

Sürpriz karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan Ece Naz, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları kapı önünde üfleyerek söndürdü.

Ece Naz, sürpriz doğum günü için dernek başkanı ve üyelerine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Koç ise şehitlerin emanetlerine sahip çıktıklarını, bu tarz etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Ece Naz'ın polis olmak istediğini kendisine ilettiğini belirten Başkan Koç, Ece Naz polis olana kadar her doğum gününde, kendisine polis kıyafeti hediye edeceklerini söyledi.

Anne Nazlı Çakır ise kızına doğum günü sürprizi yapan dernek yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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