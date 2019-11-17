Adana'da trafik kazası: 5 yaralı
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Adana'da trafik kazası: 5 yaralı

Adana'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

17.11.2019 04:31 | Son Güncelleme: 17.11.2019 04:33
Adana'da trafik kazası: 5 yaralı

'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abidin Yıldırım idaresindeki 01 T 0812 plakalı taksi, merkez ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda İbrahim Ünal yönetimindeki 34 SB 1438 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Ünal, otomobilde bulunan Uğur Alkanlı ve Taygun Kunduracı ile taksideki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Adana'da trafik kazası: 5 yaralı
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