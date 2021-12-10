Adana'da tiyatrocular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ADANA (AA) - Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) oyuncuları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak oy kullandı.

ADT Müdürü Emrah Keskin ve sahnelenecek "Arzu Tramvayı" oyunu yönetmeni Nihat Fırat Demirağ, oyuncular İlhan Gözde Korbek ve Yeliz Tekman, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi aldı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Keskin, haber" kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız Güç", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Yönetmen Demirağ, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşamda Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler", sporda da Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğraflarına oy kullandı.

Oyuncu Korbek haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj", yaşamda Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", sporda Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarını oylarken, Tekman ise haber de Haroon Sabawoon'un "Kabil'den kaçış", yaşamda Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", sporda Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" isimli fotoğraflarını seçti.

Keskin, değerlendirmeye sunulan fotoğrafların birbirinden güzel ve başarılı olduğunu, seçim yaparken çok zorlandığı söyledi.

Demirağ da fotoğrafların her birinin sanat eseri niteliğinde olduğunu belirterek, emeği geçenleri kutladı.