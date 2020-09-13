Adana'da tırın çarptığı köpek öldü
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Adana'da tırın çarptığı köpek öldü

Adana'da bir köpek tırın çarpması sonucu öldü.

Adana'da tırın çarptığı köpek öldü
13.09.2020 14:05 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:14

Adana'da bir köpek tırın çarpması sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, Barış Canbolat (25), "Hera" isimli köpeğiyle merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda gezintiye çıktı.

Yolun karşısına geçen Canbolat'ın arkasından gelen köpeğine bu sırada bir tır çarptı.

Köpek, aracın çarpmasıyla olay yerinde öldü.

Canbolat, tırın sürücüsünün durmayıp uzaklaşması üzerine durumu polise bildirdi.

Polis, köpeğin sahibinin şikayeti üzerine sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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