Adana'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
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Adana'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

23.11.2020 21:03 | Son Güncelleme: 23.11.2020 21:06
Adana'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir tır ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir tır ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Bekir Aydoğan yönetimindeki 01 FKU 76 plakalı demir yüklü tır ile Sedat Özdemir yönetimindeki 33 AAF 741 plakalı kamyon, Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çarpıştı.

Kazada sürücü Aydoğan ile beraberindeki annesi Meyrem Aydoğan yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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