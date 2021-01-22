Telefonda tartıştığı babasının minibüsünü yaktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Telefonda tartıştığı babasının minibüsünü yaktı

22.01.2021 21:55 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:10

Adana'da babası ile tartışan kişi minibüsü ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Adana'da babası ile tartışan kişi minibüsü ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak mevkisinde babasıyla telefonda sözlü tartışma yaşadığı iddia edilen Mesut Kaya, sürücüsü olduğu babasına ait 01 M 0393 plakalı minibüsü ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü, minibüs ise kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinden kaçtığı değerlendirilen minibüs sürücüsü Mesut Kaya'nın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Telefonda tartıştığı babasının minibüsünü yaktı
Telefonda tartıştığı babasının minibüsünü yaktı
Telefonda tartıştığı babasının minibüsünü yaktı
Telefonda tartıştığı babasının minibüsünü yaktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Telefonda tartıştığı babasının minibüsünü yaktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 22:10:06. #1.16#
title