Adana'da tarım arazileri su altında kaldı - Haberler
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Adana'da tarım arazileri su altında kaldı

Adana'da tarım arazileri su altında kaldı
Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Haberler | Güncel

ADANA'da 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle bazı ilçelerdeki tarım arazileri su altında kaldı.

ADANA'da 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle bazı ilçelerdeki tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte 2 gündür etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki bazı cadde ve sokakların yanı sıra Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Karataş ilçelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. Çiftçiler ve belediye ekipleri, tarlalardaki suların tahliyesi için çalışma başlattı. Zarar tespitinin, sular çekildikten sonra yapılacağı bildirildi.


Adana'da tarım arazileri su altında kaldı

Adana'da tarım arazileri su altında kaldı

Adana'da tarım arazileri su altında kaldı

Adana'da tarım arazileri su altında kaldı

Adana'da tarım arazileri su altında kaldı

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