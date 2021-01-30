Adana'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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Adana'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

30.01.2021 09:23 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:26
Adana'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yol kontrolü sırasında otomobillerinde tarihi eser ele geçirilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yol kontrolü sırasında otomobillerinde tarihi eser ele geçirilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakapınar Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında, birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Ekiplerin, 2 otomobilde yaptığı aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 124 sikke, 5 obje ile polis yeleği ele geçirildi.

Şüpheliler, tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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