Adana'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
30.01.2021 09:23 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:26
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yol kontrolü sırasında otomobillerinde tarihi eser ele geçirilen 4 zanlı gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yol kontrolü sırasında otomobillerinde tarihi eser ele geçirilen 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakapınar Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında, birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Ekiplerin, 2 otomobilde yaptığı aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 124 sikke, 5 obje ile polis yeleği ele geçirildi.
Şüpheliler, tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu