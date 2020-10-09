Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Adana'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler, sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden olduğunu tespit etti. Su altı polisinin kanaldan çıkardığı cansız bedenin 53 yaşındaki Abdülrezzak Demir'e ait olduğu tespit edildi.