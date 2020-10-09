Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
09.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:47
Adana'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler, sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden olduğunu tespit etti. Su altı polisinin kanaldan çıkardığı cansız bedenin 53 yaşındaki Abdülrezzak Demir'e ait olduğu tespit edildi.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde öğle saatlerinde iddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, polisi arayarak sulama kanalında erkek cesedi gördüğünü söyledi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK
İhbar üzerine olay yerine su altı polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su altı polisinin kanaldan çıkardığı cansız bedenin Abdülrezzak Demir'e ait olduğu belirlendi. Demir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN