Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
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Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

09.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:47

Adana'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler, sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden olduğunu tespit etti. Su altı polisinin kanaldan çıkardığı cansız bedenin 53 yaşındaki Abdülrezzak Demir'e ait olduğu tespit edildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde öğle saatlerinde iddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, polisi arayarak sulama kanalında erkek cesedi gördüğünü söyledi.

Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

İhbar üzerine olay yerine su altı polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su altı polisinin kanaldan çıkardığı cansız bedenin Abdülrezzak Demir'e ait olduğu belirlendi. Demir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

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